Роднина высказалась об отсутствии патриотизма у Плющенко

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина оценила смену спортивного гражданства сыном двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александром. Ее слова приводит Sport24.

«Плющенко критикуют за отсутствие патриотизма? Нужно понимать, какими были доводы при смене спортивного гражданства сына. Люди имеют право сменить страну и гражданство, если какие-то обстоятельства в России их не устраивают», — сказала Роднина.

Также трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию предположила, почему сын Плющенко решился на такой шаг.

«Почему-то никто не говорит о том, что в Баку сейчас активно строится ледовый центр и его отца могли просто пригласить туда работать. Все только мельком на эту ситуацию посмотрели, а всей подноготной не знают. Зато очень быстро сделали выводы», — добавила Роднина.

Ранее стало известно, что сын Плющенко сменил спортивное гражданство с российского на азербайджанское. Федерация фигурного катания на коньках России дала 13-летнему Плющенко открепление. Он сможет представлять Азербайджан на международных соревнованиях со следующего сезона после того, как Международный союз конькобежцев выдаст ему специальный документ.

