Власти Казахстана прояснили ситуацию с невыплатой зарплаты чемпиону ОИ

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров, выигравший в феврале золото Олимпийских игр в Италии, продолжит получать зарплату после заключения нового трудового договора. Об этом говорится в сообщении дирекции развития спорта Министерства туризма и спорта Казахстана.

Ранее Шайдоров рассказал, что на протяжении пяти месяцев не получает зарплату.

"За январь и февраль 2026 года заработная плата была выплачена Михаилу Шайдорову в полном объеме по ранее действовавшему соглашению, - говорится в сообщении. - С марта текущего года в связи со вступлением в новый олимпийский цикл запланировано заключение нового трудового договора. Проект контракта находится на стадии взаимного обсуждения и согласования юридических деталей между сторонами, из-за чего процесс подписания затянулся, а выплаты возобновятся сразу после заключения договора".

Шайдорову 21 год. Его победа на Олимпиаде в Италии стала первой для Казахстана на зимних Олимпиадах с 1994 года, когда лыжник Владимир Смирнов выиграл гонку на 50 км классическим стилем. Золотая медаль Шайдорова стала единственной наградой казахстанских спортсменов на прошедшей Олимпиаде. Казахстанец работает с российским тренером Алексеем Урмановым.