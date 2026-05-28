В ФФККР опровергли списки кандидатов в сборную, опубликованные СМИ

Опубликованные в СМИ списки кандидатов в сборную России по фигурному катанию не соответствуют действительности, поскольку носят предварительный характер и не прошли утверждение Министерством спорта РФ. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

Ранее портал "Твериспорт" опубликовал данные об основном и резервном составах сборной России по фигурному катанию на сезон-2026/27.