В ФФККР опровергли списки кандидатов в сборную, опубликованные СМИ

В ФФККР опровергли опубликованные списки кандидатов в сборную России
Опубликованные в СМИ списки кандидатов в сборную России по фигурному катанию не соответствуют действительности, поскольку носят предварительный характер и не прошли утверждение Министерством спорта РФ. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.
Ранее портал "Твериспорт" опубликовал данные об основном и резервном составах сборной России по фигурному катанию на сезон-2026/27.
"Исполком ФФККР утвердил предварительные списки сборной. В настоящее время мы ожидаем утверждения их министерством спорта, - сказал Коган. - Информация о списках сборной, публикуемая сейчас в СМИ, не соответствует действительности. Распространяется, например, информация, что Алина Горбачева больше не в сборной, но это не так - она вошла в резервный состав национальной команды. Издание, на которое сейчас все ссылаются, погналось за хайпом, но ошиблось почти в 50% фамилий".