Валиева и Трусова не попали в основной состав сборной России

Валиева и Трусова не вошли в основной состав сборной России на сезон-2026/27 (РИА Новости)
Фигуристки Камила Валиева и Александра Трусова не вошли в предварительный основной состав сборной России, но могут быть включены в резерв, сообщает РИА Новости со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.
20-летняя Валиева и 21-летняя Трусова объявили о возобновлении спортивной карьеры после перерыва.
«Так как спортсменки не соревновались в последние сезоны, они на данный момент не соответствовали критериям для попадания в предварительный основной состав. При этом допустимо их включение в резерв», – отметил источник.
Генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган заявил, что Министерство спорта РФ еще не утвердило списки сборной. Они должны быть утверждены не позднее 1 июня.
«Спартаку» интересен защитник «Алавеса» Парада. Испанцы потребуют более 2 млн евро (As)
Ивелин Попов о «Спартаке»: «Дай бог, если Карседо отработает следующий сезон полностью. Тренеру нужно давать минимум два сбора, чтобы рассчитывать на результат»
Валиева и Трусова не вошли в основной состав сборной России на сезон-2026/27 (РИА Новости)
«Спартаку» интересен защитник «Алавеса» Парада. Испанцы потребуют более 2 млн евро (As)
Ивелин Попов о «Спартаке»: «Дай бог, если Карседо отработает следующий сезон полностью. Тренеру нужно давать минимум два сбора, чтобы рассчитывать на результат»
Валиева и Трусова не вошли в основной состав сборной России на сезон-2026/27 (РИА Новости)