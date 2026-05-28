Валиева и Трусова не попали в основной состав сборной России

Фигуристки Камила Валиева и Александра Трусова не вошли в предварительный основной состав сборной России, но могут быть включены в резерв, сообщает РИА Новости со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.

20-летняя Валиева и 21-летняя Трусова объявили о возобновлении спортивной карьеры после перерыва.

«Так как спортсменки не соревновались в последние сезоны, они на данный момент не соответствовали критериям для попадания в предварительный основной состав. При этом допустимо их включение в резерв», – отметил источник.

Генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган заявил, что Министерство спорта РФ еще не утвердило списки сборной. Они должны быть утверждены не позднее 1 июня.