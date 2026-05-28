Фигурист Ковалев перешёл в группу Плющенко

Артём Ковалёв перешёл в тренерскую группу Евгения Плющенко
Российский фигурист Артём Ковалёв покинул тренерскую группу Александра Волкова и перешёл в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко — «Ангелы Плющенко». Евгений Плющенко сообщил об этом в своём телеграм-канале.
«Артёма Ковалёва знаю с детства, помню, как мы с ним выучили 3,5 А [Тройной аксель. Прим. — »Чемпионата"], когда он был у меня на сборах. Как он у нас выступал на шоу. Я очень уважаю его тренера — Александра Волкова. Это — высочайшего уровня специалист Скоро Артёму исполнится 23 года. Для фигурного катания возраст уже солидный. Нужно безусловно двигаться дальше. Поэтому я поддержал его решение перейти выступать за наш клуб, дав ему все необходимые условия для тренировочного процесса и проживания. Добро пожаловать, в Ангелы Плющенко — Подмосковье," — написал Плющенко в своей социальной сети.