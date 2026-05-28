Валиева и Трусова не вошли в основной состав сборной РФ на следующий сезон

Российские фигуристки Камила Валиева и Александра Игнатова не вошли в предварительный основной состав сборной России, но их могут утвердить в ее резерве.

Об этом в четверг, 28 мая, сообщило РИА Новости со ссылкой на несколько источников, близких к ситуации.

— Так как спортсменки не соревновались в последние сезоны, они на данный момент не соответствовали критериям для попадания в предварительный основной состав. При этом допустимо их включение в резерв, — передает агентство.

Предварительные списки сборной составили на заседании исполнительного комитета Федерации фигурного катания на коньках России в мае. Они должны пройти процедуру утверждения в министерстве спорта страны.

15 апреля Александра Игнатова рассказала, что на выступлении на шоу смогла восстановить тройной аксель, и назвала это достижение личной победой.

22 января трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина заявила, что Игнатова и Валиева возвращаются в большой спорт, поскольку больше не умеют ничего делать. Она подчеркнула, что Игнатова всегда отличалась самостоятельностью и стремлением к высоким целям.