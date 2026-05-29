Малинин хочет видеть российских фигуристов на мировых соревнованиях

Американский чемпион мира Илья Малинин заявил, что хотел бы видеть российских спортсменов на международных соревнованиях. Его слова передает The Figure Skating Life Magazine.

© Газета.Ru

«Если честно, я не совсем понимаю нынешнюю ситуацию, но, так как я люблю фигурное катание, я бы хотел видеть, как выступают российские фигуристы. Мне не очень нравится, когда в спорт вмешивается политика», — сказал Малинин.

Международный союз конькобежцев в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

Петросян и Гуменник выступили на Олимпийских играх — 2026 и заняли шестые места в личных зачетах. При этом после Олимпиады российских фигуристов не допустили на чемпионат мира.