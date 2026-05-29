ISU выложил статистику топ-10 стран по медалям на ЧМ по фигурному катанию

Международный союз конькобежцев (ISU) в своих социальных сетях опубликовал таблицу медалей чемпионатов мира по фигурному катанию у 10 стран.

Россия занимает первое место. За всё время проведения турнира, российские фигуристы завоевали 83 золота, 70 серебра и 54 бронзы — всего 207 медалей. На таблице, которую выложил ISU присутствует российский флаг.

Второе место занимает сборная США, на счету которой 213 наград (64 — 65 — 84). На третьей строчке располагается Австрия с 116 медалями (36 — 46 — 34).

Российские фигуристы с 2022 года отстранены от турниров ISU.

Конгресс ISU пройдёт в Испании в июне. На нём могут обсудить вопрос допуска российских спортсменов.