Казахстанский фигурист по контракту обязан завоевать медаль на ОИ-2030

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров столкнулся с проблемами финансирования: спортсмен уже пять месяцев не получает зарплату. Также спортсмен заявил, что Федерация Казахстана включила в его контракт обязательство по завоеванию медали на ОИ-2030.

«Про зарплату. Как и многие другие спортсмены высокого класса из разных видов спорта, я получаю зарплату из Федерации и Дирекции развития спорта. С Федерацией договор был заключён. Но, как мне говорят, выплаты задерживаются, потому что Фонд по поддержке спорта рассматривает заявку на финансирование. Поэтому ни я, ни команда не получают зарплату уже пять месяцев. Дирекция развития спорта действительно выплатила мне зарплату за январь и до 22 февраля 2026 года. Чтобы обсудить новый договор на 2026 год, со мной и моей командой связались только в середине мая, у меня есть переписка с подтверждением. Договор не согласован, но не потому, что я не согласен с суммой или отказываюсь приехать, как это подают и хотят это показать. В контракте сроком действия до конца 2026 года стоит обязательство по завоеванию медали на Олимпиаде 2030 года. Мы с командой лишь попросили с юридической стороны пересмотреть этот пункт, потому что это нелогично и невозможно, я не могу в 2026 году выиграть Олимпиаду, которая состоится только через четыре года. Мы задали эти вопросы юристам, попросили пересмотреть этот пункт, но по сей день с нами не связывались, как это подают в СМИ. Учитывая всё, что происходит, я предполагаю, что все выплаты, заключение договора и прочие вопросы затягивались искусственно, поэтому и озвучил», — написал Шайдоров в социальной сети.