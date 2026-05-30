Тренер Турганова рассказала о предательстве фигуристки Самоделкиной

Эльмира Турганова, ранее сотрудничавшая с казахстанской фигуристкой Софьей Самоделкиной, отреагировала на заявление олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова о многомесячной задержке зарплаты. Она подчеркнула, что сама столкнулась с серьезными проблемами в системе подготовки спортсменов.

Турганова рассказала в своих социальных сетях, что лично занималась организацией тренировочного процесса для Самоделкиной. Например, она привлекала финансирование, в том числе от известных специалистов, таких как Рафаэль Арутюнян, и вкладывала собственные средства, вплоть до продажи квартиры, для обеспечения участия в важных сборах и подготовке к олимпийской лицензии.

— Ранее я была личным тренером Самоделкиной Софьи. Я ее готовила, договорилась с Арутюняном, чтобы он нас взял к себе. Находила финансирование. Также умоляла нам выделить деньги на сборы. Вкладывала много своих личных денег. Мне даже пришлось продать свою квартиру, чтобы покрыть долги, — добавила тренер.

Самоделкина получила гражданство Казахстана по ускоренной процедуре в 2023 году. Это стало возможным благодаря тому, что один из родственников спортсменки родился в этой стране.