Журова ответила на слова Малинина в поддержку допуска россиян

Депутат Госдумы РФ, олимпийская чемпионка Светлана Журова заявила «Матч ТВ», что ожидала поддержку допуска российских спортсменов на международные соревнования со стороны американского фигуриста Ильи Малинина.

Ранее Малинин в интервью The Figure Skating Life Magazine сказал, что хотел бы видеть россиян на международных турнирах.

— От Ильи, наверное, ожидаемо такое слышать, потому что он любит конкуренцию. Мне кажется, он из тех спортсменов, которые хотят выигрывать в присутствии всех соперников на соревнованиях. Олимпиада показала, что ему еще есть над чем поработать. Но в целом хорошо, что он не забывает свои корни и хочет правильного соперничества. Если бы больше таких спортсменов, как он, озвучивало это, то у международной федерации сложилось бы правильное впечатление. А то они читают только, что никто не хочет видеть россиян. Мы про Илью прочитаем, порадуемся, но боюсь, что его стремление, чтобы соревнования были как можно более представительнее, дальше никуда не пойдет. Тем более фигурное катание отличается от других видов спорта тем, что присутствует еще культурная и артистическая составляющие. Чем больше интересных программ, тем зрителям интереснее. Обычно у наших спортсменов всегда очень яркие выступления. Неправильно, что зрители сейчас не могут это видеть, — сказала Журова «Матч ТВ».

Российские спортсмены отстранены от турниров под эгидой ISU с 2022 года, при этом некоторые россияне были допущены до участия в отборочных соревнованиях Олимпийских игр‑2026 в Италии и в самой Олимпиаде.