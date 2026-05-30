Евгений Плющенко назвал Олимпиаду в Сочи самой сложной в карьере

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко считает Олимпиаду в Сочи самой сложной в своей карьере. Об этом он рассказал на Дне московского спорта.

На Играх в России в 2014 году Плющенко стал олимпийским чемпионом в командном турнире. Он не смог выступить в одиночном катании из-за травмы.

"Я выступал на четырех Олимпиадах, безумно счастлив, что мне повезло и удалось выступить на четырех Олимпиадах. Все сложные, но самая сложная - конечно, сочинская. Самая любимая, конечно, туринская (на той Олимпиаде Плющенко завоевал золото в одиночном катании - прим. ТАСС). На первой своей Олимпиаде занял второе место, хотя был готов на тысячу процентов, но не справился психологически. Для меня всегда второе и третье места - это, конечно же, поражение, всегда только номер один, только победа", - сказал Плющенко.

Плющенко 43 года, на его счету две золотые и две серебряные медали Олимпиад. Он является трехкратным чемпионом мира и семикратным чемпионом Европы.