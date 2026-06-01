Валиеву и Трусову призвали включить в сборную России

Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что фигуристкам Камиле Валиевой и Александре Игнатовой (в девичестве Трусовой) необходимо предоставить место в составе сборной России. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Я считаю, что нужно дать шанс. У меня была похожая ситуация, когда я уходила в декрет. Но меня поддержали и включили в состав сборной, правда, на первом этапе было без зарплаты, но потом мне даже и ее вернули. Если у федерации есть возможность, она должна это сделать», — сказала Журова.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебряной награды, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов.

Валиева является серебряной медалисткой чемпионата России (2021) и чемпионкой Европы (2022). В составе сборной России она взяла командное золото на Олимпиаде в Пекине. В январе 2024 года CAS признал ее виновной в нарушении антидопинговых правил, дисквалифицировав ее на четыре года и аннулировав все результаты за этот период, включая золото командного олимпийского турнира — команда в итоге получила бронзу. Срок отстранения фигуристки истек 25 декабря 2025 года.