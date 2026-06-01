Авербух оценил перспективы участия Малинина в его шоу

Вице‑чемпион Олимпийских игр, продюсер и хореограф Илья Авербух объяснил, почему не станет приглашать трёхкратного чемпиона мира Илью Малинина в свои шоу: у американского спортсмена попросту нет свободного времени для этого.

«Участие Ильи Малинина будет интересно для любого продюсера ледовых шоу. Он высочайшая звезда мирового уровня. Несмотря на это, я ни разу не пытался пригласить его поучаствовать в своих шоу. Возможно ли это в будущем? Думаю, это бессмысленно. У него всё время расписано, он много катается в иностранных шоу. Тем более его хотелки тоже достаточно серьёзные. А нам и российских фигуристов пока хватает», — приводит слова Авербуха Sport24.