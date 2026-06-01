Малинин: я хочу изменить спорт

Трехкратный чемпион мира американец Илья Малинин заявил, что хочет вывести фигурное катание на новый уровень внимания.

© Sports.ru

— Теперь, когда все позади, появилось ли у вас новое видение того, что произошло в Милане?

— Да, я определенно многому научился в Милане. Просто поехать на Олимпиаду — быть там, представлять мою семью и США — было одним из лучших моментов в моей жизни. Это было так нереально — встретить столько крутых людей, получить столько возможностей.

— Любой, кто знаком с вашими возможностями, знает, что победа на Олимпийских играх должна была быть вам по силам. Но, возможно, то, что произошло, в каком-то смысле было лучше для вашего личного роста?

— Да, я абсолютно точно думаю об этом именно так. Я всегда считаю, что все происходит не просто так. Это то, чего я придерживаюсь в своей жизни, и то, что случилось в Милане, определенно стало процессом обучения, чем-то, из чего я действительно извлек уроки. Это помогло мне понять, что я — это гораздо больше, чем просто фигурное катание, и что мне еще так многому нужно научиться. Я ехал на Олимпиаду с мыслью, что знаю все — знаю, как к ней подойти, знаю, как настроить себя на лучшее.

Но было много того, чего я не учел — мелочи, которые сложились вместе, и это, вероятно, и привело к случившемуся. Так что дело просто в понимании того, что, знаете ли, это часть спорта. Честно говоря, опять же, это просто помогло мне стать лучше, развиться и вырасти как личность. Оглядываясь на это сейчас, я думаю, что это должно было случиться, это было действительно необходимо.

— И давайте не будем забывать, вы все же вернулись домой с золотой медалью в командном турнире.

— Да. И я думаю, это как раз показало, что я действительно вложил больше сил в свою команду и пожертвовал своим индивидуальным турниром, чтобы выйти туда и сделать это ради команды, и подарить им эту олимпийскую золотую медаль. Так что я буду этим хвастаться; я хочу, чтобы люди понимали, что я вложил весь свой риск в этот командный турнир.

Медали не определяют человека. Вот какое мышление у меня сейчас. Дело больше не в завоевании медалей. Я хочу изменить спорт. Я хочу поднять фигурное катание на новый уровень внимания. Я начинаю видеть это сейчас. Особенно со всеми остальными фигуристами, которые помогают в этом движении. Так много людей подходят ко мне и говорят, что я вдохновляю их кататься или вдохновляю их быть лучше как человек. Я так горжусь этим. Я хочу, чтобы фигурное катание стало одним из крупнейших видов спорта и форм искусства в мире, — сказал Малинин в интервью Dazed.