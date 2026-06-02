Американская фигуристка назвала Медведеву своей ролевой моделью

Американка Изабо Левито назвала Евгению Медведеву своей ролевой моделью

Серебряный призёр чемпионата мира 2024 года, американская фигуристка Изабо Левито назвала россиянку Евгению Медведеву своей ролевой моделью.

Об этом 19-летняя фигуристка сообщила на встрече сборной США с фанатами.

«В детстве я не пропускала ни одного её выступления. Я не просто её обожала, я хотела быть ею», – сказала Левито в видео, опубликованном Ассоциацией фигурного катания США.

Левито – серебряный призёр ЧМ-2024, серебряный призёр финала Гран-при-2022 и чемпионка США 2023 года. Фигуристка занимает пятое место в рейтинге Международного союза конькобежцев. На зимней Олимпиаде-2026 она заняла 12-е место.

26-летняя Медведева является двукратным серебряным призёром ОИ-2018 и двукратной чемпионкой мира (в 2016 и 2017 годах).

