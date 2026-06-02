Американская фигуристка назвала Медведеву своей ролевой моделью

Серебряный призёр чемпионата мира 2024 года, американская фигуристка Изабо Левито назвала россиянку Евгению Медведеву своей ролевой моделью.

Об этом 19-летняя фигуристка сообщила на встрече сборной США с фанатами.

«В детстве я не пропускала ни одного её выступления. Я не просто её обожала, я хотела быть ею», – сказала Левито в видео, опубликованном Ассоциацией фигурного катания США.

Левито – серебряный призёр ЧМ-2024, серебряный призёр финала Гран-при-2022 и чемпионка США 2023 года. Фигуристка занимает пятое место в рейтинге Международного союза конькобежцев. На зимней Олимпиаде-2026 она заняла 12-е место.

26-летняя Медведева является двукратным серебряным призёром ОИ-2018 и двукратной чемпионкой мира (в 2016 и 2017 годах).