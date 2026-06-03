Фетисов оценил переход сына Плющенко в сборную Азербайджана

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов оценил переход 13-летнего Александра Плющенко, сына двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, в сборную Азербайджана. Его слова приводит РИА Новости.

«Сегодня он там, послезавтра будет в другом месте», — посчитал Фетисов.

Он подчеркнул, что это решение родителей юного фигуриста.

Ранее решение Плющенко-младшего поддержал двукратный призер Олимпиад и заслуженный тренер России Александр Жулин. По словам специалиста, в этом переходе нет ничего страшного.

21 мая стало известно, что Александр Плющенко сменил спортивное гражданство и будет выступать за Азербайджан. Ранее Плющенко-старший неоднократно выступал против смены гражданства российскими спортсменами.