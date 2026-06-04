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Плющенко рассказал о визите Сихарулидзе в его академию: «Вся наша команда пожелала исполнения главной мечты спортсменов на конгрессе ISU»

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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил, что глава Федерации фигурного катания России (ФФККР) Антон Сихарулидзе посетил его академию.

Плющенко рассказал о визите Сихарулидзе в его академию
© Sports.ru
«Вчера к нам в гости приезжал президент ФФККР и олимпийский чемпион в парном катании Антон Тариэльевич Сихарулидзе. Пообщался с двумя группами наших спортсменов: мастерами и кандидатами в мастера спорта. А также с нашими ребятами со спортивными разрядами. Нашими гостями – спортсменами из Китайской Народной Республики. Пожелал удачи в новом сезоне, узнал, как живет и тренируется академия «Ангелы Плющенко» на нашей спортивно-тренировочной базе в Горках-10. Вся наша команда пожелала нашему президенту ФФККР удачи и исполнения главной мечты для всех наших спортсменов на предстоящем конгрессе ISU на Тенерифе. Пусть все получится! Верим!» – написал Плющенко.
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