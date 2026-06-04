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Татьяна Тарасова: «Сейчас наши лучшие фигуристы – Петросян и Гуменник. Останутся ли Валиева и Трусова ведущими фигуристами, узнаем на ближайших соревнованиях»

Sports.ru

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала лучших фигуристов России.

Тарасова назвала лучших фигуристов России
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«Главный фигурист России прямо сейчас? Не нужно забывать, что мы больше четырех лет не выступаем на международной арене. В таких обстоятельствах самый важный старт для нас – чемпионат России, а главные в стране те, кто занимают на нем самые высокие места. Сейчас наши лучшие фигуристы – Аделия Петросян и Петр Гуменник, которые выиграли чемпионат страны в прошлом году. Я бы сказала, что и Трусова с Валиевой остаются ведущими фигуристами России. В свое время они ими и были, но останутся ли в будущем, узнаем на ближайших соревнованиях. В этом году они вообще будут безумно интересными», – сказала Тарасова.
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