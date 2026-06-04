Татьяна Тарасова: «Сейчас наши лучшие фигуристы – Петросян и Гуменник. Останутся ли Валиева и Трусова ведущими фигуристами, узнаем на ближайших соревнованиях»
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала лучших фигуристов России.
«Главный фигурист России прямо сейчас? Не нужно забывать, что мы больше четырех лет не выступаем на международной арене. В таких обстоятельствах самый важный старт для нас – чемпионат России, а главные в стране те, кто занимают на нем самые высокие места. Сейчас наши лучшие фигуристы – Аделия Петросян и Петр Гуменник, которые выиграли чемпионат страны в прошлом году. Я бы сказала, что и Трусова с Валиевой остаются ведущими фигуристами России. В свое время они ими и были, но останутся ли в будущем, узнаем на ближайших соревнованиях. В этом году они вообще будут безумно интересными», – сказала Тарасова.
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Татьяна Тарасова: «Сейчас наши лучшие фигуристы – Петросян и Гуменник. Останутся ли Валиева и Трусова ведущими фигуристами, узнаем на ближайших соревнованиях»
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Татьяна Тарасова: «Сейчас наши лучшие фигуристы – Петросян и Гуменник. Останутся ли Валиева и Трусова ведущими фигуристами, узнаем на ближайших соревнованиях»
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