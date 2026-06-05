Американская фигуристка высказалась об отстранении россиян

Олимпийская чемпионка Милана-2026 в командном турнире Эмбер Гленн высказалась об отстранении российских фигуристов.

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– Как вы относитесь к тому, что российских спортсменов продолжают отстранять от международных соревнований — не из-за допинга, а из-за боевых действий? Считаете ли вы это справедливым?

– Это очень сложный вопрос. Я знаю, что у людей есть такое мнение: если Россию отстраняют, то тогда должны отстранить и США, и Израиль, и Иран, потому что они участвуют в войнах. Понимаю тех, кто так настроен.

Сложно, потому что о многих российских спортсменах можно сказать, что в происходящем нет их вины. Но, к сожалению, их федерация связана с российским правительством и спонсируется им. В то время как федерация фигурного катания США – это независимая структура. Она не получает государственного финансирования.

Мне жаль тех фигуристов, которые находятся в России, не имеют никакого отношения к происходящему и не поддерживают боевые действия. Это душераздирающе, и я надеюсь, что они смогут найти удовлетворение в собственном катании... Я не могу представить, как им тяжело. <...>

Я не знаю, где именно проходит граница: вот в этом случае отстранение оправдано, а в этом – спортсменов можно допустить. Я не знаю, где эта черта. Но есть эксперты, которые разбираются в этом, и именно они принимают решения. Я думаю, мы должны на них полагаться.

Если бы я могла все контролировать, я бы попросила всех остановиться. Мы живем в мире и просто выходим соревноваться – вот чего я бы хотела. К сожалению, в мире происходят страшные события, которые уносят человеческие жизни. Это мешает нам кататься вместе. Посмотрим, что будет дальше, – сказала Гленн в интервью A Divine Sport.