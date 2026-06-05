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Мать Костылевой рассказала о тренировках фигуристки после отпуска

ТАСС

Фигуристка Елена Костылева постепенно возвращается к тренировочному процессу после отпуска. Об этом ТАСС рассказала мать спортсменки Ирина Костылева.

Мать Костылевой рассказала о тренировках фигуристки
© ТАСС
"Лена вкатывается, тренируется, начали с отработки короткой программы "Болеро". Ее поставил Иван Букин, а дорожку - Ольга Дмитриевна Маркова, - сказала она. - Произвольная уже тоже доставлена. Сейчас Лена прыгает тройные, плавно входит, но пока тяжело после отпуска".

Костылевой 14 лет. Она является двукратной победительницей первенства России среди юниоров и финала юниорского Гран-при России.

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