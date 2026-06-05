ISU отложил реформу фигурного катания

Международный союз конькобежцев отложил реформу правил в фигурном катании, которая предусматривала замену короткой и произвольной программ на техническую и артистическую дисциплины. Об этом сообщает японское издание Nikkei со ссылкой на источник в ISU.

Организация планировала внедрить нововведение с сезона 2027/2028 годов. В предложенной схеме техническая программа должна была длиться 2 минуты 40 секунд, артистическая — 3 минуты 30 секунд. В технической части спортсмены могли бы выполнять неограниченное число прыжков в пределах отведённого времени. За падения предлагалось штрафовать на 80–100 процентов стоимости элемента или полностью обнулять его. Планировалось также выдавать отдельные медали за каждую из двух программ.

Главной причиной отказа от реформы стало сопротивление ведущих национальных федераций, включая японскую. Спортсмены и тренеры этих организаций выразили протест против отмены классического формата, опасаясь, что искусственное разделение программ нарушит баланс между спортивной составляющей и художественным содержанием выступлений.