Плющенко призвал относиться к его сыну "как к Васе Пупкину"

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко попросил не нападать на его 13-летнего сына Александра из-за смены спортивного гражданства и относиться к нему как к обычному ребенку. Об этом он сообщил журналистам.

Ранее ТАСС сообщал, что Александр Плющенко перешел в сборную Азербайджана по фигурному катанию.

"У нас все хорошо, - сказал Плющенко. - Тренироваться он будет в России. Стараюсь на хейт не обращать внимания. Относитесь к нему как к 13-летнему ребенку. Если бы это был не Плющенко, а Вася Пупкин, никто бы о нем не говорил. Поэтому отнеситесь к нему как к Васе Пупкину".

Решение о смене Александром Плющенко спортивного гражданства вызвало широкое обсуждение в спортивном сообществе. Позднее им обоим пришлось закрыть аккаунты в социальных сетях.