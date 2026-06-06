Плющенко призвал относиться к его сыну "как к Васе Пупкину"
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко попросил не нападать на его 13-летнего сына Александра из-за смены спортивного гражданства и относиться к нему как к обычному ребенку. Об этом он сообщил журналистам.
Ранее ТАСС сообщал, что Александр Плющенко перешел в сборную Азербайджана по фигурному катанию.
Решение о смене Александром Плющенко спортивного гражданства вызвало широкое обсуждение в спортивном сообществе. Позднее им обоим пришлось закрыть аккаунты в социальных сетях.