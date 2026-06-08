Рудковская прокомментировала переход сына в сборную Азербайджана

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала переход сына Александра Плющенко в сборную Азербайджана. Ее слова приводит Sport24.

Рудковская назвала сына гражданином мира, который на пять лет получил возможность выступать на международных турнирах.

«Мы ему даем шанс реализовать себя в юниорах, показать свой уровень», — подчеркнула продюсер.

Ранее решение сына двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко поддержал двукратный призер Олимпиад и заслуженный тренер России Александр Жулин. По словам специалиста, в этом переходе нет ничего страшного.

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21 мая стало известно, что Александр Плющенко сменил спортивное гражданство и будет выступать за Азербайджан. Ранее Плющенко-старший неоднократно выступал против смены гражданства российскими спортсменами.