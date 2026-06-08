Валиева и Трусова вошли в резерв сборной России

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) в пятницу обнародовала списки сборной России на следующий сезон.

Публикация состава национальной команды ежегодно становится поводом для споров среди болельщиков. Заслужил ли спортсмен место в сборной? Достаточно ли показал результатов, чтобы рассчитывать на полноценную поддержку федерации в течение следующего сезона? И почему выбор сделан в пользу одного фигуриста, а не другого? Подобные вопросы возникают каждый год, но нынешний случай оказался особенным. В большой спорт возвращаются Камила Валиева после завершения срока дисквалификации, и Александра Игнатова (Трусова до замужества) после рождения сына.

Обсуждения начались еще до официальной публикации списков. Портал "Твериспорт" распространил собственную версию состава, уверенно сообщив, что Валиева и Игнатова вошли в основную сборную. Однако фигуристки пропустили минувший сезон, поэтому претендовать на место в основном составе фактически не могли.

Генеральный секретарь ФФККР Александр Коган в комментарии ТАСС опроверг информацию, появившуюся в прессе.

"Издание, на которое сейчас все ссылаются, погналось за хайпом, но ошиблось почти в 50% фамилий", - сказал он.

В итоге ни одна из сенсаций не состоялась. Валиева и Игнатова вошли в резервный состав сборной России, что выглядит вполне логичным решением с учетом обстоятельств - обе фигуристки являются спортсменками высочайшего уровня, которые ранее выступали на крупнейших турнирах и владели элементами ультра-си.

Главный вопрос остается открытым

Главная интрига сейчас заключается не в статусе в списках сборной, а в том, какими окажутся их первые соревнования после долгого перерыва. Во многом ответ на этот вопрос даст летняя подготовка. Обе фигуристки уже успели напомнить о своих возможностях в нынешнем году. Игнатова на шоу исполнила тройной аксель, а также четверные сальхов и лутц, Валиева на чемпионате России по прыжкам приземлила четверной тулуп.

Разумеется, показательные выступления и отдельные прыжки - это не то же самое, что полноценный соревновательный сезон. Однако сам факт наличия в арсенале элементов ультра-си говорит о том, что потенциал для возвращения на высокий уровень у обеих фигуристок сохраняется.

Татьяна Тарасова в комментарии ТАСС назвала правильным решение включить фигуристок в резерв:

"У них были высокие результаты, они были чемпионами, призерами российских и международных соревнований, с именами их и тренеров связывали мысли о победах на крупнейших турнирах. Конечно, они вернулись, чтобы быть первыми и поехать на международные соревнования, они пришли не лук чистить, а для того, чтобы побеждать".

Кому еще доверили место в сборной

Традиционно фигуристы отбираются в основной состав сборной по результатам чемпионата России. Спортсмены, занявшие места с первого по шестое, попадают в национальную команду, однако случаются и исключения.

В мужском одиночном катании на этот раз обошлось без неожиданностей. В основной состав вошли Петр Гуменник, Евгений Семененко, Марк Кондратюк, Матвей Ветлугин, Глеб Лутфуллин и Андрей Мозалев - именно в таком порядке они расположились в итоговом протоколе чемпионата страны. При этом в резерве оказался Владислав Дикиджи, который всего полтора года назад завоевал титул чемпиона страны.

"Надо просто делать то, что умеет. Желаем ему справиться со своими трудностями. Я думаю, что у него все получится", - прокомментировала ситуацию ТАСС Наталья Бестемьянова.

У женщин без исключений не обошлось. В основной состав была включена Дарья Садкова, занявшая на чемпионате России лишь 14-е место. Объяснение такому решению найти несложно. Несмотря на неудачу на чемпионате страны, Садкова остается одной из сильнейших фигуристок страны. В прошлом сезоне она стала серебряным призером национального первенства, а уже после декабрьского турнира сумела реабилитироваться, заняв второе место в финале Гран-при России.

Отдельного внимания заслуживает ситуация вокруг Софьи Муравьевой. Президент ФФККР Антон Сихарулидзе рассказал, что фигуристка, занявшая на чемпионате России пятое место, написала заявление об отчислении из сборной, фактически оставляя одно место вакантным. Вопросы у болельщиков все равно остались. Камилла Нелюбова, ставшая седьмой на чемпионате России, завершила сезон на позитивной ноте, завоевав бронзу финала Гран-при России. С точки зрения спортивных результатов ее кандидатура также выглядела достаточно весомой для включения в основной состав.

В конечном счете при формировании сборной федерация может учитывать не только места, занятые на отдельных турнирах, но и потенциал спортсменов, стабильность выступлений и перспективы на будущее. Нашлось место во взрослом резерве и для Алены Приневой. На первый взгляд, это решение выглядит необычным: фигуристка пока не имеет права выступать на взрослых соревнованиях по возрасту.

Наиболее предсказуемыми выглядят составы в танцах на льду и парном катании. Здесь решения без сюрпризов, в основной состав были включены спортсмены, занявшие места с первого по шестое на чемпионате России. Не возникло серьезных вопросов и к резерву. В него вошли как молодые дуэты, которым только предстоит заявить о себе на самом высоком уровне, так и уже хорошо знакомые болельщикам пары, успевшие проявить себя на российских соревнованиях.