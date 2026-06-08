Милонов резко раскритиковал переход сына Плющенко в Азербайджан

Милонов о сыне Плющенко: «Смена гражданства – это выбор его родителей. Это релокантская позиция, нормальный русский человек в жизни не поменяет страну»
Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов раскритиковал Яну Рудковскую и Евгения Плющенко за переход их сына Александра из России в Азербайджан.
В мае 13-летний фигурист получил открепление от Федерации фигурного катания на коньках России. Он сможет представлять Азербайджан на международном уровне после получения разрешения от Международного союза конькобежцев.
«Несовершеннолетний Александр еще не обладает правом выбора, поэтому смена гражданства – это выбор его родителей. Мы с вами видим пример приспособленчества и космополитизма. О какой верности родине может идти речь, когда они запросто называют разные страны близкими для них? Нормальный русский человек никогда в жизни не поменяет свою страну. Да, можно временно находиться на чужбине, но то, что они еще и сляпали ему паспорт, показывает, что эти люди не имеют права нам ничего указывать. Их нравственные качества находятся внизу. Рудковская как была менеджером увеселительным, так им и осталась. Любящим гражданином своей страны она не является. Ни один патриот не может разбрасываться родиной направо и налево. К сожалению, Рудковская является порождением космополитической тусовки попсы, где люди не понимают, что такое верность родине, честь и отвага. Для нее сын – это гражданин мира. Это релокантская позиция абсолютно. Чем она отличается от иноагента? Ничем. Мои дети – граждане России и любят свою страну. Я, как отец шестерых детей, могу сказать, что Рудковская – плохой пример для своего ребенка», – сказал Милонов.
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