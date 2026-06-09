Тарасова ответила, верит ли в допуск российских фигуристов на мировые турниры

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова призналась, что не верит в возвращение российских фигуристов на международную арену по итогам заседания Конгресса Международного союза конькобежцев (ISU). Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Мои ожидания с их мнением не совпадают. Поживем — увидим. Я думаю, что они нам на этом конгрессе ничего не скажут. Так что все вопросы печальные», — заявила она.

Конгресс ISU состоится 10-12 июня на Тенерифе.

Российские фигуристы не выступают на международных стартах с 2022 года. Международный союз конькобежцев в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

В итоге Петросян и Гуменник выступили на зимних Олимпийских играх — 2026 в Милане, оба заняли шестые места.