Александра Трусова начала подготовку к новому сезону

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) сообщила о том, что начала подготовку к новому сезону, опубликовав видео с тренировки.

«Сезон открыт», – написала фигуристка в описании к видео, сопроводив текст эмодзи с галочкой.

Ранее стало известно, что Александра Трусова не попала в предварительный основной состав сборной России на сезон-2026/2027.

21-летняя Трусова не выступала на соревнованиях с сезона-2022/2023, когда на время приостановила карьеру из-за беременности. Фигуристка возобновила тренировки осенью 2025 года. В январе 2026 года она приняла участие в чемпионате России –2026 по прыжкам, а позже выступила на шоу-турнире «Русский вызов».