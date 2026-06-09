Стартует конгресс ISU, на котором могут рассмотреть вопрос допуска россиян

10 июня на Тенерифе стартует конгресс Международного союза конькобежцев (ISU).

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Конгресс пройдет с 10 по 12 июня. За день до и на следующий день после его окончания (9 и 13 июня) пройдут также заседания Совета ISU.

Ожидается, что ISU рассмотрит вопрос допуска российских спортсменов до международных стартов. Вероятно, будут рассматривать допуск только юниоров.

В рамках конгресса также представят финансовый отчет организации и утвердят бюджет на 2027 и 2028 годы.

12 июня пройдут выборы президента ISU (единственный кандидат – действующий глава Чжэ Ель Ким), двух вице-президентов, 10 членов Совета, председателей и членов технических комитетов, а также членов комиссии по аудиту и дисциплинарной комиссии.

Российские спортсмены отстранены от международных стартов с весны 2022-го. Накануне Олимпиады-2026 ISU допустил конькобежцев и шорт-трекистов до Кубка мира в рамках отбора к Играм, а фигуристов – до олимпийской квалификации. На остальные турниры российские спортсмены все еще не допущены.