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Ирина Роднина: «На Валиевой и Трусовой свет клином не сошелся. Давайте хотя бы дождемся чего-то в их исполнении, а потом будем вешать медали»

Sports.ru

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина призвала дождаться результатов Камилы Валиевой и Александры Трусовой на соревнованиях.

Роднина: на Валиевой и Трусовой свет клином не сошелся
© Sports.ru

Обе фигуристки планируют вернуться лед в предстоящем сезоне.

«На Валиевой и Трусовой свет клином не сошелся. Сезон еще не начался, а уже столько шума вокруг их персон. Да, они не последние девушки в нашем фигурном катании, но очень давно не выступали. Давайте хотя бы дождемся чего-то в их исполнении, а потом будем вешать медали. Помимо них есть и другие фигуристки», – сказала Роднина.
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