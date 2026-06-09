Ирина Роднина: «На Валиевой и Трусовой свет клином не сошелся. Давайте хотя бы дождемся чего-то в их исполнении, а потом будем вешать медали»
Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина призвала дождаться результатов Камилы Валиевой и Александры Трусовой на соревнованиях.
Обе фигуристки планируют вернуться лед в предстоящем сезоне.
«На Валиевой и Трусовой свет клином не сошелся. Сезон еще не начался, а уже столько шума вокруг их персон. Да, они не последние девушки в нашем фигурном катании, но очень давно не выступали. Давайте хотя бы дождемся чего-то в их исполнении, а потом будем вешать медали. Помимо них есть и другие фигуристки», – сказала Роднина.
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