Тарасова оценила переход фигуриста Игнатова в группу к Тутберидзе

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала новость о том, что фигурист Макар Игнатов перешёл из академии «Ангелы Плющенко» в группу к Этери Тутберидзе.

«Получится ли у Тутберидзе работать с таким взрослым спортсменом? А что, у вас какие-то вопросы есть к Этери? Перешёл и перешёл. У него там жена катается. Так им удобнее», — цитирует Тарасову «Матч ТВ».

25-летний Макар Игнатов является серебряным призёром чемпионата России-2021, а также двукратным победителем финала Кубка России (2020, 2022). В группе у Этери Тутберидзе занимается его супруга Александра Игнатова (Трусова).

Ранее в своих социальных сетях фигурист подтвердил переход к Тутберидзе, назвав это новым и очень интересным этапом в жизни и карьере.