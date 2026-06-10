ISU планирует увеличить расходы на призовые для спортсменов более чем в два раза
Международный союз конькобежцев (ISU) планирует увеличить расходы на призовые для спортсменов более чем в два раза.
Об этом сообщили на конгрессе организации, который проходит на Тенерифе.
«Согласно продемонстрированной президентом ISU Чжэ Ель Кимом презентации, предлагается увеличить расходы на призовые в сезоне-2026/27 до 11,1 млн долларов (в минувшем сезоне было заложено 5,4 млн), а в сезоне-2027/28 – до 12 млн. Также ISU намерен увеличить расходы на логистику – до 3,5 и 4,5 млн соответственно (против 2,4 – в сезоне-2025/26)», – сообщил журналист Владислав Жуков.
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