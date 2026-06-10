Италия понесла финансовые потери при проведении турниров ISU

Организаторы соревнований Международного союза конькобежцев (ISU) несут финансовые потери при проведении турниров, и ситуация становится все более острой. Об этом на 60-м конгрессе ISU рассказал президент Итальянской федерации ледовых видов спорта Андреа Гиос.

"Мы много говорим о финансовой поддержке различных направлений, об увеличении компенсаций на поездки, и это, безусловно, правильно, - сказал он. - Но нам необходимо начать обсуждать и поддержку организаторов соревнований. Одна из самых серьезных проблем, с которыми сегодня сталкиваются национальные федерации, заключается в том, что проведение турниров приносит убытки. Мы теряем деньги каждый раз, когда организуем соревнования, и с каждым годом эти потери становятся все больше. В результате проводить турниры становится все сложнее. Это крайне серьезная ситуация. Если федерации перестанут иметь возможность организовывать соревнования, то у нас просто не останется продукта, который можно показывать зрителям и который способен приносить коммерческую ценность".

"Поэтому я считаю, что нам необходимо серьезно задуматься над этой проблемой. Ситуация становится критической, и национальные федерации уже не обладают достаточными финансовыми возможностями, чтобы из года в год нести убытки ради проведения соревнований ISU, которые пока не способны обеспечить соответствующую экономическую отдачу", - добавил он.

60-й конгресс ISU проходит на Тенерифе с 10 по 12 июня.