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Губерниев призвал не добивать Валиеву лишением звания ЗМС

Газета.Ru

Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о возможном лишении фигуристки Камилы Валиевой звания заслуженного мастера спорта России. Его слова передает Sport24.

Губерниев ответил, надо ли лишить Валиеву звания ЗМС
© РИА Новости
«Заслужила ли Валиева звание ЗМС? Безусловно, она вполне достойна называться заслуженным мастером спорта. Считаю, не нужно отбирать у Валиевой звание. Зачем добивать спортсменку на ровном месте? Камила еще станет чемпионкой мира и выиграет Олимпиаду», — сказал Губерниев.

Валиева была удостоена ЗМС за победу в командном турнире на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Валиева является серебряной медалисткой чемпионата России (2021) и чемпионкой Европы (2022). В составе сборной России она взяла командное золото на Олимпиаде в Пекине. В январе 2024 года CAS признал ее виновной в нарушении антидопинговых правил, дисквалифицировав ее на четыре года и аннулировав все результаты за этот период, включая золото командного олимпийского турнира — команда в итоге получила бронзу. Срок отстранения фигуристки истек 25 декабря 2025 года.