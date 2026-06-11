Тутберидзе высказалась о благодарности в спорте

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе высказалась о том, что для неё значит благодарность в спорте.

«А в чём должна быть благодарность? Благодарность спортсменов? Я говорила неоднократно: они всё воспринимают как должное. Мне кажется, им не свойственно благодарить, особенно поначалу. Может, с годами приходит осознание. Может, и не приходит. Я лично это делаю для себя. Можно сравнить: когда женщина решает иметь ребёнка, она не должна это делать для мужчины, она должна это делать для себя. И тогда если мужчина её покидает, это не травма. Потому что это решение принято для себя. Ты когда работаешь, ты работаешь для себя. Если тебя спортсмен покидает, это не травма. Потому что я работала для себя. Я мать-одиночка. Чувство обиды, которое могло быть, я испытала. Но, принимая решение, ты делаешь это для себя», — сказала Тутберидзе в выпуске ALEKÓ in my bag.