Тутберидзе не считала Плющенко настоящим тренером

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, как относится к тренерской деятельности Евгения Плющенко.

– Ситуация, которая постоянно возникает у вас с Евгением Плющенко и Яной Рудковской…

– Да у меня ничего с ними не возникает. Никакого такого бэкграунда нет. О чем тут разговаривать?

– Было много колкостей с разных сторон, переманивание, переходы туда-сюда. Всплыла история с перепиской с Алиной Загитовой.

– Она не всплыла, просто Алина пришла и сказала: помогите мне, пожалуйста, я вот не знаю, мне там пишут.

– А почему вы решили опубличить это?

– Я вообще за этику тренеров. Все время говорю: спортсмены приходят и уходят, мы остаемся, и нам нужно уважать друг друга. Если спортсмен сам пришел к решению, что ты ему надоел, ему хочется сменить картинку, город, нет результата… Всем хочется что-то попробовать, я сама в спорте сменила очень много тренеров по разным обстоятельствам. Но спортсмен должен прийти к этому сам.

Я не переношу, когда переманивают, когда к этому подводят. Я не переношу, когда говорят: с тобой не так работают. Это у меня вызывает агрессию. Нужно самому поработать.

Я в свое время поднимала детей с трех лет, я весь этот процесс знаю и могу пройти заново. Не перетягивать спортсменов, не надо им рассказывать, что будет лучше. Ты не знаешь, как будет.

Я намеренно никогда никого не переманиваю. Хотя, бывает, смотришь на спортсмена: ну бли-и-ин… Но ты же только сверху смотришь, не зная, как спортсмена подвели – может, он сложный в работе.

Но не переманиваю, потому что должна что-то пообещать, сказать: у тебя будет лучше, чем было. А ты уверен? Ты заведомо лжешь.

– А с Ариной Парсеговой так получилось в итоге?

– Мы ее не перетягивали, она сама изъявила желание уйти из той школы, попросилась к нам.

– Дмитрий Борисов задал вам вопрос: вот, есть Плющенко. И вы отвечаете: а он есть?

– Он спросил: вот условный тренер Плющенко… Тренер! На тот момент я считала, и сейчас считаю, он еще не был тренером. Объявить себя тренером не значит быть тренером. Я спросила: а он есть тренер? Не Плющенко, который завоевал множество медалей, а тренер. А это уже другой человек. И я спросила: а он есть? И разнесли совсем по-другому, очень часто это происходит, – сказала Тутберидзе в выпуске шоу «ALEKÓ in my bag».