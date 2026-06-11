Тутберидзе раскритиковала фигуристку Петросян

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе раскритиковала фигуристку Аделию Петросян за ее выступление на Олимпиаде-2026 в Милане и Кортина д'Ампеццо. Ее слова приведены в шоу Aleko in my bag.

«Неважно, что Петросян на момент Олимпиады было 18 лет. Кто-то и в 15 лет уже взрослый. А Аделия прямо ребенок. Как будто она недопонимала, что это огромный шанс в ее жизни. Возможно, единственный», — сказала Тутберидзе.

Также тренер рассказала, что помешало ее подопечной более успешно выступить на Олимпиаде.

«Ей очень мешала эмоциональность. При подготовке к Олимпиаде эмоции только нарастали. Это очень мешало работе. Только после Олимпиады я увидела взгляд сосредоточенной девочки, которая хочет исправиться», — заявила Тутберидзе.

Петросян стала шестой на Олимпиаде. В произвольной программе спортсменка упала с четверного тулупа. За свой прокат она получила 141,64 балла, по сумме двух программ Петросян набрала 214,53 балла.