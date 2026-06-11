Тутберидзе фразой из трех слов поставила Рудковскую на место

Соперничество между группой Этери Тутберидзе и академией Евгения Плющенко длится уже несколько лет. Однако тренер олимпийской чемпионки Алины Загитовой никогда не реагировала на высказывания совладелицы академии "Ангелы Плющенко" Яны Рудковской. Похоже, терпение Этери Георгиевны закончилось.

В интервью журналисту Алеко Надиряну Тутберидзе ответила на вопросы, которые уже давно волнуют любителей фигурного катания. Прежде всего тренер отвергла обвинения в чрезмерной строгости к спортсменам.

"Нет у нас никаких жестких методов! Ты приходишь – есть система. Вот нужно размяться, нужно выйти на тренировку. Если готовишься к соревнованиям – откатать программу. Сейчас многие спортсмены: я не хочу, не буду. Ну и все. Дальше ты понимаешь, к чему это приведет на соревнованиях. И, к моему сожалению, ты даешь им в полную меру вкусить последствия", — заявила Тутберидзе.

Алеко обратил внимание, что именно Яна Рудковская постоянно говорит о жестких методах в группе Этери. На это тренер махнула рукой.

"Ну потому что она человек из шоу-бизнеса, она привыкла все комментировать, все высказывать. Все очень шумно должно быть", — пояснила Тутберидзе.

Этери Георгиевна считает, что отвечать на подобные выпады нет смысла. На тренировочный процесс они все равно не влияют.

"Какая разница, кто там и что там говорит", — отметила специалист.

По словам Тутберидзе, с Рудковской она пересеклась лишь раз. Тогда Яна показала себя не с лучшей стороны, но Этери Георгиевна одной фразой поставила ее на место.