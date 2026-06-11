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Тутберидзе фразой из трех слов поставила Рудковскую на место

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Соперничество между группой Этери Тутберидзе и академией Евгения Плющенко длится уже несколько лет. Однако тренер олимпийской чемпионки Алины Загитовой никогда не реагировала на высказывания совладелицы академии "Ангелы Плющенко" Яны Рудковской. Похоже, терпение Этери Георгиевны закончилось.

Тутберидзе фразой из трех слов поставила Рудковскую на место
© РИА Новости

В интервью журналисту Алеко Надиряну Тутберидзе ответила на вопросы, которые уже давно волнуют любителей фигурного катания. Прежде всего тренер отвергла обвинения в чрезмерной строгости к спортсменам.

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"Нет у нас никаких жестких методов! Ты приходишь – есть система. Вот нужно размяться, нужно выйти на тренировку. Если готовишься к соревнованиям – откатать программу. Сейчас многие спортсмены: я не хочу, не буду. Ну и все. Дальше ты понимаешь, к чему это приведет на соревнованиях. И, к моему сожалению, ты даешь им в полную меру вкусить последствия", — заявила Тутберидзе.

Алеко обратил внимание, что именно Яна Рудковская постоянно говорит о жестких методах в группе Этери. На это тренер махнула рукой.

"Ну потому что она человек из шоу-бизнеса, она привыкла все комментировать, все высказывать. Все очень шумно должно быть", — пояснила Тутберидзе.

Этери Георгиевна считает, что отвечать на подобные выпады нет смысла. На тренировочный процесс они все равно не влияют.

"Какая разница, кто там и что там говорит", — отметила специалист.

По словам Тутберидзе, с Рудковской она пересеклась лишь раз. Тогда Яна показала себя не с лучшей стороны, но Этери Георгиевна одной фразой поставила ее на место.

"У нас было однажды, когда мы проходили мимо, и она прихватила Даниила Марковича Глейхенгауза за грудки. Там были камеры, я очень надеялась, что это видео выйдет, но оно, к сожалению, не вышло. Я просто сказала: женщина, отойдите, пожалуйста", — рассказала Тутберидзе.
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