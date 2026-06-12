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«Со мной все в порядке. До свадьбы заживет». Медведева перенесла операцию на стопах

Sports.ru

Медведевой сделали операцию на обеих стопах.

Медведева перенесла операцию на стопах
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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева перенесла операцию на стопах.

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Ранее фигуристка рассказывала о причинах операции: «У меня очень сильно выраженный вальгус, который мешает мне жить».

«Со мной все в порядке! Планировала эту операцию еще очень давно. Теперь впереди длительное восстановление. Очень рада, что получилось поправить здоровье! До свадьбы заживет», – написала Медведева в соцсети.
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