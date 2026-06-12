Медведевой сделали операцию на обеих стопах.

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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева перенесла операцию на стопах.

Ранее фигуристка рассказывала о причинах операции: «У меня очень сильно выраженный вальгус, который мешает мне жить».