«Со мной все в порядке. До свадьбы заживет». Медведева перенесла операцию на стопах
Медведевой сделали операцию на обеих стопах.
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева перенесла операцию на стопах.
Ранее фигуристка рассказывала о причинах операции: «У меня очень сильно выраженный вальгус, который мешает мне жить».
«Со мной все в порядке! Планировала эту операцию еще очень давно. Теперь впереди длительное восстановление. Очень рада, что получилось поправить здоровье! До свадьбы заживет», – написала Медведева в соцсети.
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Тухель разрешил женам и девушкам игроков посещать базу сборной Англии и находиться в одном отеле с командой. Это было запрещено при Саутгейте
200 протестующих родственников убитых и похищенных наркокартелямии столкнулись с полицейскими в Мексике перед открытием ЧМ. Задержали одну девушку
Килиан Мбаппе: «Согласился бы выиграть ЧМ и не забить ни одного гола. Первым бы начал праздновать»