Тарасова резко высказалась о ситуации с российскими фигуристами

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова выразила своё возмущение по поводу отношения к российским фигуристам со стороны Международного союза конькобежцев (ISU), назвав его беспределом и позором.

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В интервью «Советскому Спорту» она подчеркнула, что ситуация, в которой оказались российские спортсмены, является бесчеловечной.

Тарасова призвала к возвращению российских юниоров на международную арену, задавав риторический вопрос: «Дети в чем виноваты?».

Тренер добавила, что пора прекратить издевательства над спортсменами и вернуть их к участию в международных соревнованиях.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что Москва ожидает от Великобритании разъяснений по поводу задержания российского танкера, который якобы является частью так называемого «теневого флота».