«Никакого негатива»: Авербух о завершении сотрудничества с Гуменником

Хореограф и продюсер Илья Авербух заявил, что не испытывает к российскому фигуристу Петру Гуменнику никакого негатива из-за завершения сотрудничества.

Его слова передает Sport24.

«Не могу сказать, что наше сотрудничество с Петром прекратилось навсегда. Просто в этом сезоне он принял решение попробовать что-то новое. Тем более, Ше-Линн Бурн ставит потрясающие программы. Никакого негатива от того, что сейчас мы не работаем вместе, у меня нет. Нельзя считать, что после меня спортсмен не должен работать с другими хореографами», — сказал Авербух.

Гуменник проводит второе межсезонье на сборах у тренера Рафаэля Арутюняна. Среди учеников специалиста значатся такие фигуристы, как Нэйтан Чен, Эшли Вагнер, также он работает тренером-консультантом американского фигуриста Ильи Малинина.

Гуменник — чемпион России (2026), серебряный (2023) и бронзовый (2024) призер национального первенства, трехкратный победитель финала Гран-при России (2023, 2025, 2026), бронзовый призер этапа Гран-при Rostelecom Cup (2020).