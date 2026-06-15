На официальном сайте ISU появились фамилии российских юниоров

Фамилии российских юниоров появились на официальном сайте ISU
На официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU) появились фамилии российских фигуристов-юниоров под национальным флагом.
Пока на сайт добавили профили Виктории Стрельцовой, Анны Докуниной, Алисы Заикиной, Екатерины Корчажниковой и профиль танцевальной пары Елизаветы Малеиной и Матвея Самохина.
Напомним, выборный конгресс ISU проходил на Тенерифе (Канарские острова) 10–12 июня, а 13 и 14 июня состоялись первые заседания избранного совета организации. Ожидалось, что в эти дни ISU мог объявить о возвращении российских юниоров и о возможном расширении временного окна участия для представителей основной сборной, но официально ISU не объявил о допуске россиян на соревнования.
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Кака о сборной Бразилии: «ЧМ не выигрывают в первом матче. Винисиуса всегда будут подвергать критике. Он играет за самый большой клуб в мире и за величайшую сборную мира»
Испания – Кабо-Верде. Педри, Родри, Гави играют. Онлайн-трансляция начнется в 19:00