Ирина Роднина уверена, что ISU допустит россиян до международных соревнований
Трёхкратная олимпийская чемпионка в парном фигурном катании Ирина Роднина заявила, что не сомневается в допуске российских фигуристов до международных соревнований.
«Я не имею понятия, почему ISU тянет с информацией. Я не являюсь членом ISU, поэтому не знаю. Допуск будет — только уточняются моменты, на каких условиях и в каком количестве. Мы же не имеем рейтинга, поэтому по всем правилам будут допускать то количество, которое возможно, — то количество квот, которое сможем получить», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, выборный конгресс ISU проходил на Тенерифе (Канарские острова) 10-12 июня, а 13 и 14 июня состоялись первые заседания избранного совета организации. Ожидалось, что в эти дни ISU мог объявить о возвращении российских юниоров и о возможном расширении временного окна участия для представителей основной сборной, но официально ISU пока не объявил о допуске россиян на соревнования.
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