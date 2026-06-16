Карелин раскритиковал смену гражданства у сына Плющенко

Трехкратный олимпийский чемпион по борьбе Александр Карелин выступил против смены спортивного гражданства у сына двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александра. Его слова приводит РИА Новости.

«Я против смены спортивного гражданства, я против параллельного зачета, потому что это не делает нас сильнее», — сказал Карелин.

21 мая в СМИ появилась информация о смене Александром Плющенко спортивного гражданства. Фигурист будет представлять Азербайджан на протяжении пяти лет. После получения специального документа от Международного союза конькобежцев он сможет представлять Азербайджан на международных соревнованиях со следующего сезона.

Александр практически не участвовал в официальных турнирах. 25 января 2025 года сын Плющенко выиграл соревнования, где участвовал один. Плющенко-младший был единственным участником в своей категории — он выступал по первому спортивному разряду у юношей и заработал 160,69 балла за две программы. В конце февраля 2025 года он на турнире Мемориале С. А. Жука — первенстве России среди детей стал 18-м.