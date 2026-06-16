Роднина: ISU уточняет, на каких условиях допустить российских фигуристов

Ирина Роднина: «Допуск будет – только уточняются моменты, на каких условиях и в каком количестве»
Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина уверена, что Международный союз конькобежцев (ISU) допустит к соревнованиям российских фигуристов.
Ранее на Тенерифе прошло заседание совета ISU, где обсуждался вопрос допуска россиян и белорусов. Сегодня стало известно, что организация вернется к данному вопросу в ближайшие недели.
«Я не имею понятия, почему ISU тянет с информацией. Я не являюсь членом ISU, поэтому не знаю. Допуск будет – только уточняются моменты, на каких условиях и в каком количестве. Мы же не имеем рейтинга, поэтому по всем правилам будут допускать то количество, которое возможно, – то количество квот, которое сможем получить», – сказала Роднина.
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