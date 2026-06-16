Жулин не видит предпосылок для допуска россиян

Предпосылок для допуска российских фигуристов на турниры под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) пока нет. Такое мнение в комментарии РИА Новости выразил двукратный призер Олимпиад, заслуженный тренер России Александр Жулин.

«Я безумно надеюсь на допуск наших фигуристов к участию в международных соревнованиях в предстоящем сезоне. Но, к сожалению, я пока не вижу предпосылок для этого. На что-то хорошее от ISU я не рассчитываю», — констатировал Жулин.

Российские фигуристы не выступают на международных стартах с 2022 года. ISU в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. В итоге Петросян и Гуменник выступили на зимних Олимпийских играх — 2026 в Милане, оба заняли шестые места. На чемпионат мира — 2026 российских фигуристов не допустили.

16 июня стало известно, что Международный союз конькобежцев во время Совета организации рассмотрел вопрос о возвращении российских и белорусских фигуристов на международную арену. Сейчас в организации анализируют возможное решение по допуску.