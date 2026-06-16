Олимпийский чемпион Тихонов призвал не лишать Валиеву звания ЗМС

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов считает, что фигуристку Камилу Валиеву не надо лишать звания заслуженного мастера спорта (ЗМС) России.

Ранее Валиева была включена в резервный состав сборной России и указана в списке как ЗМС. Этого звания она была удостоена за золото Олимпиады-2022 в командном турнире, однако позже лишилась медали из-за дисквалификации за антидопинговое нарушение.