Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина сравнила уровень популярности фигурного катания и футбола. Ее слова приводит Sport24.

«Разговоры о том, что в России фигурное катание может сравниться с футболом по популярности, — фантазия каких-то людей. Возможно, они желают, чтобы так было в будущем, но сейчас можно констатировать, что разрыв в охватах очень значительный», — заявила Роднина.

Также трехкратная олимпийская чемпионка назвала футбол самым популярным видом спорта в мире. «Это может кому-то не нравиться, кто-то может считать это несправедливым, но таковы современные спортивные реалии. Даже в самых северных уголках мира футбол номер один, а про южные страны я вообще молчу», — заявила Роднина.

Ранее депутат Госдумы положительно оценила назначение россиянина Александра Кибалко вице-президентом Международного союза конькобежцев (ISU). «Это показатель того, что мы начинаем возвращаться в спорт высших достижений не только как спортсмены, но и на руководящие должности», — заявила Роднина.