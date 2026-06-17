Трусова рассказала, как Игнатов позвал ее замуж

Российская фигуристка Александра Трусова опубликовала в своих социальных сетях пост, посвященный годовщине предложения руки и сердца от фигуриста Макара Игнатова.

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«Два года назад Макар сделал мне предложение, но по ощущениям прошла уже целая вечность. Иногда я пересматриваю видео с того дня и вспоминаю, как это было классно. Мы как будто всю жизнь знакомы, и к тому же у нас есть прекрасный сын. Даже не верится, что это может длиться всего пару лет», — написала Трусова в своём телеграм-канале.

Летом 2024 года Игнатов и Трусова поженились, сейчас они воспитывают сына Михаила.

Недавно в своих соцсетях Александра Трусова рассказала, что занимается в полноценном режиме: теперь у неё ежедневно проходят две тренировки на льду и занятия по общей физической подготовке, а скоро добавится ещё и хореография.