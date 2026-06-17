Бестемьянова дала совет Валиевой

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова посоветовала Камиле Валиевой не переживать из-за звания заслуженного мастера спорта и сосредоточиться на восстановлении карьеры. Ее слова приводит РИА Новости.

«Я думаю, что Камиле Валиевой есть о чем задуматься. У нее много задач, и ей не нужно думать про то, дали или не дали (звание ЗМС). Это не должно ее сейчас волновать», — сказала Бестемьянова.

Валиева была удостоена завания ЗМС за победу в командном турнире на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Камила является серебряной медалисткой чемпионата России (2021) и чемпионкой Европы (2022). В составе сборной России она взяла командное золото на Олимпиаде в Пекине. В январе 2024 года CAS признал ее виновной в нарушении антидопинговых правил, дисквалифицировав ее на четыре года и аннулировав все результаты за этот период, включая золото командного олимпийского турнира — команда в итоге получила бронзу. Срок отстранения фигуристки истек 25 декабря 2025 года.